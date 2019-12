Hinweise werden erbeten: Läuferin wurde Handy geraubt .

Eine 43-jährige Läuferin aus dem Bezirk Mödling erstattete am 1. Dezember 2019, um 10:18 Uhr, die Anzeige, dass sich ihr ein bislang unbekannter Mann in Vösendorf, auf einem zur S1 parallel verlaufenden Weg, in Höhe des Tunnels Vösendorf in den Weg gestellt habe.