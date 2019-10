Das Kleinkunsttheater feiert Premiere in Vösendorf: „Kultur soll bei uns ein fester Bestandteil werden“, erklärt Gemeinderat Herwig Pokorny, SPÖ.

Als Veranstaltungsort dient der Kultursaal, der in der jüngeren Vergangenheit allerdings eher für Hochzeiten, Messen und Bälle genutzt worden ist. Das wird sich ab 17. Oktober mit dem Auftritt des Kabarett-Duos „Kernölamazonen“ aber ändern. Diesem folgt am 28. November Alfons Haider auf die Kultursaal-Bühne. Der Entertainer und Kabarettist zieht am 28. November alle Register seines Könnens und präsentiert seine Christmas-Show „Starweihnacht“. „Wir freuen uns sehr, das Kabarett in Vösendorf mit diesen hochkarätigen Künstlern endlich willkommen zu heißen. Das stärkt den Kulturwert unserer Gemeinde immens“, ist Pokorny überzeugt.

Die Karten sind im Onlineshop und beim Bürgerservice Vösendorf erhältlich.

www.alphonsus.at/shop