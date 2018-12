Johann Pipek, einstiger Begründer der Liste „V 2000“ hat im März dieses Jahres „Wir Vösendorfer“ ins Leben gerufen. Er will bei den kommenden Gemeinderatswahlen mit dieser Liste auf jeden Fall ins Rennen gehen. Aktuell beschäftigt ihn das Thema „Platz in Vösendorfs Kinderbetreuungseinrichtungen“. Seiner Meinung nach besteht akuter Handlungsbedarf, das ergebe sich schon aus dem ungebrochenen Zuzug nach Vösendorf.

„Kommen mit dem Platzangebot noch aus“

„Die AURA übergibt im Frühjahr 60 Wohnungen, ein Jahr später 120 Wohnungen. Da ist es nur logisch, dass der Platz in den drei Kindergärten und in der Kinderkrippe knapp wird“, sagt der „Wir Vösendorfer“- Chef.

Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, hat sich dieses Themas aber schon angenommen, denn für die Kleinsten werden im Kinderhaus Vösendorf jetzt schon zusätzliche Plätze benötigt. „In unseren Kindergärten kommen wir mit dem vorhandenen Platzangebot noch aus“, sagt die Ortschefin.

Stipkovits: „Wir müssen handeln“

Die Bürgermeisterin denkt aber schon an Möglichkeiten, falls in der nächsten Zeit weitere Kindergartengruppen geschaffen werden müssen. Bezüglich Kinderhaus wurde die dortige Betreiberin, die NÖ Volkshilfe gebeten, festzustellen, wieviel Platz aktuell benötigt wird, um gegebenenfalls so rasch als möglich eine zusätzliche Gruppe eröffnen zu können.

„Wir müssen handeln“, betont Stipkovits. Ein Zubau wird unumgänglich sein, ob am jetzigen Standort oder an einem andern steht laut Stipkovits noch nicht fest. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Zuzüge in bevölkerungspolitischer Hinsicht nur schwer kalkulierbar sind.

Stipkovits hält fest: „Wir müssen entsprechend vorbereitet sein und schnell reagieren. Dies haben wir in der Vergangenheit gemacht und werden wir auch in der Zukunft tun.“