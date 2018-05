Letzte Woche zogen ein 32-jähriger Georgier und ein 18-jähriger Ukrainer durch die Shopping City Süd und waren bemüht, Rasierklingen im Gesamtwert von knapp 300 Euro zu stehlen. Allerdings wurden die beiden vom Kaufhausdetektiv sofort als mögliche Diebe identifiziert, angehalten und schließlich auf die Polizeiinspektion nach Vösendorf gebracht.

Im Zuge der Amtshandlung begann der Ältere der beiden plötzlich immer wieder lautstark zu randalieren und versuchte mehrmals, auf die Beamten einzuschlagen und auf sie einzutreten. Auch bespuckt soll er die Beamten haben, um die weitere Amtshandlung zu verhindern. Aufgrund seines Verhaltens wurde er festgenommen, durchsucht und in den Vösendorfer Haftraum verbracht. Auch in der Zelle randalierte er noch weiter und trat gegen die Türe.

Georgier verweigerte Untersuchung

Weil sich der mittlerweile Inhaftierte auch noch über Verletzungen beklagte, wurde zuvor das Rote Kreuz verständigt. Bei dessen Eintreffen verweigerte der Beschuldigte allerdings die Überstellung in ein Krankenhaus und jegliche Untersuchung. Stattdessen begann er, neuerlich zu toben, und beschädigte schließlich die Haftraum-Toilette. Bei der anschließenden Befragung, die nur mithilfe einer Dolmetscherin durchzuführen war, bestritt er jegliche Diebstahlshandlungen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.

Der Ukrainer wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.