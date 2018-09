Mit erfundenen Identitäten und fremden Kreditkartendaten. Abgeholt wurden die Waren in der IKEA-Filiale in Wien-Nord und SCS jeweils von einem Mann, der sich mit einem nigerianischen Pass auswies.

Als die tatsächlichen Kreditkartenbesitzer Alarm schlugen, verständigte das Möbelhaus die Polizei. Und die rückte gleich aus, denn in der Vorwoche wartete in der SCS erneut eine Bestellung auf die Abholung. Kriminalbeamten legten sich im Bereich der Warenausgabe auf die Lauer und nahmen zwei Nigerianer mit Wohnsitz in Wien-Donaustadt fest. Bei einer Hausdurchsuchung wurde ein Teil der betrügerisch herausgelockten Waren aufgefunden. Der Hauptverdächtige (35) sitzt in der Justizanstalt Wr. Neustadt, der Kompagnon (38) wurde angezeigt. Erhebungen zu den Kreditkartendaten laufen noch.