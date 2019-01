Eigentlich hätte sich die Verkehrsbelastung auf der Ortsstraße durch den Umbau der Kreuzung im Bereich der B 17 und durch einige vorgelagerte Maßnahmen wie die Errichtung von Verkehrsinseln und Änderungen in der Straßenmarkierung zwecks erleichtertem Linksabbiegen auf die B 17 deutlich reduzieren sollen.

Das Gegenteil sei aber laut einem Unternehmer der Fall, dessen Betrieb sich direkt an der Ortsstraße befindet. Seine Hauptkritikpunkte lauten: „Die Abbiegespuren wurden in der Länge massiv verkürzt, wodurch sich schon ganz logisch eine massiv stärkere Staubelastung ergibt, es wurden völlig sinnlos Verkehrsinseln gebaut, die nicht nur den normalen Verkehr behindern, sondern auch der Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei. Auch das Einbiegen in die Ortsstraße aus den Seitenstraßen wird dadurch erschwert, besonders Lkw werden massiv durch die Verkehrsinseln behindert, wenn sie in die Marktstraße einbiegen.“

Er beobachte zudem, dass „Lkw regelmäßig über die Verkehrsinseln fahren“. Auch der Sinn des Radweges erschließe sich für ihn nicht, würden doch „kaum Radfahrer die Ortsstraße frequentieren“.

Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, gibt zu, dass die Situation noch nicht optimal sei. Sie verweist aber darauf, dass Ortsstraße „eigentlich eine Landesstraße ist. Die Gespräche mit der Straßenbauabteilung des Landes laufen. Wir setzen alles daran, um die Verkehrssituation hier wirklich zu verbessern“.