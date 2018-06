Mitte Mai feierte der Krippenverein sein 20-jähriges Jubiläum. Bei den ersten Krippenbauern bereits dabei: Obmann Robert Waffler, damals natürlich noch ein Kind, das sich aber sofort mit dem Krippenbauvirus identifizierte. „Franz Wostalek hat mich angeschaut und mich gefragt, ob ich eine Krippe bauen will. Und dabei bin ich geblieben“, erinnert sich Waffler schmunzelnd.

Franz Wostalek, unermüdliches Gründungsmitglied des Vereines, ist heute noch für das Museum zuständig. Die Fotografien an den Wänden des Museums beweisen: Es ist gut zu verstehen, warum niemand glaubte, dass aus dem ehemaligen Schüttkasten, angemietet von einem Altwarenhändler, so ein Schmuckkästchen werden könnte. Wostalek schüttelt heute noch den Kopf, wenn er sich an den Arbeitsaufwand von damals zurückerinnert. „Es ist wirklich unglaublich, wie es hier ausgeschaut hat und was wir alles entrümpeln mussten. Zum Glück haben wir auch geschickte Handwerker in unseren Reihen, auch den Fußboden, die Stufen, alles haben wir selbst gemacht“, erzählt Wostalek. Das 1. Niederösterreichische Krippenmuseum wurde schließlich am 18. November 2004 eröffnet und genießt über die Landesgrenzen hinweg einen ausgezeichneten Ruf.

Das liegt auch an den Sonderausstellungen, um die sich Wostalek bemüht. „Heuer liegt der Schwerpunkt auf jungen, italienischen Künstlern“, berichtet Wostalek und weist auf die Vitrinen. Für Laien kaum nachzuvollziehen: Die Krippen werden nicht aus Holz, sondern aus Polystrol Platten gebaut, wodurch die Krippen viel leichter gehandhabt werden können. Auch in den Krippenbaukursen verwendet der Verein dieses Styropor ähnliche Material. Ein Rundgang im Museum zeigt die Vielfalt der Krippenwelt auf und beweist, dass Krippen nicht unbedingt mit Weihnachten zu tun haben müssen. Es finden sich verschiedene szenische Darstellungen aus der Bibel.