Krippenmuseum: Immer einen Besuch wert

Im ehemaligen Schüttkasten stehen vereinzelt einige kleinere Krippen an den Wänden: Briefe des ehemaligen Präsidenten Thomas Klestil oder der Regierung des Fürstentums Lichtenstein. An ein Museum erinnert es erst einmal nicht, die steile Treppe trennt Interessierte noch von den Schätzen. Die ersten pompösen Krippen strahlen den Besuchern entgegen, von orientalischen bis heimatlichen Krippen mit Papier- oder Holzfiguren, alles ist hier vertreten. Alte Stücke aus 1880, neue Krippen, die unterschiedlichsten Umgebungen und Szenarien – kleine Welten, die mit vielen Details zum Leben erweckt wurden.

„Wenn Sie ruhig vor der Krippe stehen, hören Sie die Figuren reden, man braucht nur ein bisschen Fantasie dazu“

Franz Wostalek

„Wenn Sie ruhig vor der Krippe stehen, hören Sie die Figuren reden, man braucht nur ein bisschen Fantasie dazu“, sagt einer der Gründungsmitglieder, Franz Wostalek, über die Krippe von Alois Gleinser. Dass dieses Museum heute so groß geworden ist, war für ihn zu Beginn unvorstellbar. „Wir hatten nichts. Wir konnten nichts kaufen, wir hatten nur unsere eigenen Krippen ausgestellten, es war ein sehr dorniger Weg, um ein Museum zu werden. Eine Wahnvorstellung von ein paar Fantasten.“

Krippen aus aller Welt in Vösendorf vertreten

80 Prozent der Krippen werden jedes Jahr getauscht. Von Jänner bis April wird vorbereitet und ab Mai hat das Museum jeden 1. Sonntag im Monat geöffnet. Der Verein finanziert sich, so wie zu Beginn, ausschließlich durch Eigenmittel.

Dieses Engagement zeigt sich bei den aufwendigen Ausstellungen. „Krippen aus der Werkstätte Ute Schwab“ und „Krippen aus Böhmen und Mähren“ sind die diesjährigen Sonderausstellungen. „Ich kenne viele Krippenbauer aus der ganzen Welt, ob das in Brasilien oder Argentinien ist. Die kleinste Krippe der Welt habe ich von einer Australierin gekauft, die in Deutschland gemacht worden ist. Auf einem Stecknadelkopf wurde mit einem Menschenhaar eine Krippe gemalt“, erzählt Wostalek. Im Vereinsfundus befinden sich bereits über 200 Krippen.

Im Museum lernen, wie man eine Krippe baut

Besucher können diese Kunstwerke nicht nur bestaunen, der Vösendorfer Krippenverein bietet für Interessierte auch Kurse an. Die Palette reicht von Krippenbaukursen über Hintergrundmalkurse bis zu Bekleidungskursen für Krippenfiguren. „Man kann sich eine Krippe kaufen, aber wenn man sie selbst macht, hat man einen ganz anderen Bezug dazu, sein Herzblut steckt drinnen, man identifiziert sich mit dem Ganzen“, meint Franz Wostalek.

Mit sieben Jahren habe ihm sein Großvater die Liebe zum Krippenbauen mitgegeben und diese versuche er auch den Teilnehmern weiterzugeben. An eine Geschichte erinnere er sich noch genau, als eine ältere Frau vor ihrer fertigen Krippe gestanden sei und wie ein kleines Kind geweint habe.

Sie sei so von Freude erfüllt gewesen. „Ich sage immer meinen Krippenbauern, jeder der seine Krippe mit dem Herzen baut, wird am 24. Dezember Leben in der Krippe haben.“

