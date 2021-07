Lenker bei schwerem Unfall eingeklemmt .

Am Donnerstag um die Mittagszeit ereignete sich in der Triester Straße an der Grenze zwischen Wien und Vösendorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Auf einem Bahnübergang kam es zu einem Zusammenstoß der Badner Bahn mit einem Kleintransporter. Der Lenker des Fahrzeuges wurde eingeklemmt.