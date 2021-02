"Vösendorf mobil".

Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz, Grüne, ist überzeugt: „Mobilität wird in Zukunft nicht auf das Autofahren beschränkt sein. Die Menschen werden mehr öffentliche Verkehrsmittel benützen und auch Car-Sharing und Fahrgemeinschaften in Anspruch nehmen. Es ist jetzt höchste Zeit, ein entsprechend vielseitiges und attraktives Mobilitätsangebot zu entwickeln.“ Daher startet die Marktgemeinde Vösendorf eine Befragung, um "die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung in unsere Verkehrsplanung einfließen lassen zu können“.

Man müsse innovative Verkehrskonzept entwickeln und umsetzen, um die Lebensqualität zu erhöhen, Umwelt und Klima zu schützen, ergänzte Wolfschütz. Das hochgesteckte Ziel: "Wir werden Mobilität in seiner Vielfalt in unser neues Konzept integrieren und eine bessere Vernetzung mit dem öffentlichen Nahverkehr und neuen Mobilitätsdiensten schaffen." Dabei müsse man das Rad nicht neu erfinden: "Es gibt bereits viele gut funktionierende Beispiele in der Schweiz aber auch in vielen österreichischen Gemeinden", erklärt Irene Schrenk, Mobilitätsbeauftragte der Gemeinde Vösendorf. „Unsere Befragung liefert Daten und Informationen, die in unsere lokale Verkehrsplanung integriert werden. Die Verkehrsangebote der Zukunft können auf Basis dieser neu verfügbaren Daten besser vernetzt und aufeinander abgestimmt werden.“

Die Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz hat gemeinsam mit Verkehrsexpertinnen und -experten eine anonyme Online-Befragung entwickelt, die bis 15. März abrufbar ist.

Jeder, der teilnehme, leiste einen "wertvollen Beitrag, um die Verkehrssituation in der Marktgemeinde Vösendorf und der Region zu verbessern, je mehr Personen unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen mitmachen, desto bessere Grundlagen haben wir für das Gesamtkonzept“, lassen Wolfschütz und Schrenk nicht unerwähnt.

www.voesendorf.gv.at/Verkehrsbefragung