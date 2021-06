Der 52-Jährige musste laut Polizei am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung stark abbremsen, nachdem ein 24-Jähriger mit einem Klein-Lkw trotz Nachrangs nicht angehalten hatte. Durch das Manöver stürzte der Biker, rutschte in Richtung des Transporters und wurde von dessen Hinterrad erfasst. Der Mann aus dem Bezirk Baden erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.