Prozess nach Tragödie mit zwei toten Kindern

„Das ist eine Tragödie, die mit Worten nicht zu beschreiben ist“, meint die Staatsanwältin zu Beginn des Prozesses gegen einen Wiener Neustädter, 42. Der hat, so lautet die Anklage, am 31. August 2021 am frühen Morgen auf der A2 Richtung Graz in Höhe Shopping City Süd ein Auto übersehen, das wegen einer Panne auf der dritten Spur hängen geblieben war, und krachte in den Pkw der ukrainischen Familie, die in Italien lebt. Auf der Rückbank saßen zwei Kinder, zwei und sieben Jahre alt, die trotz aller medizinischen Bemühungen den Unfall nicht überlebt haben. Die Eltern wurden leicht, der Wiener Neustädter gar nicht verletzt. Da in dessen Blut Kokain nachgewiesen wurde, steht er wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht.

„Ich habe rüber geschaut, weil ich dachte, es ist ein Bekannter von mir.“

Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann um etwa fünf Uhr früh mit einer Reaktionsverspätung von über sechs Sekunden und einem Tempo von 120 Kilometern pro Stunde in das stehende Fahrzeug gekracht. Ein anderer Lenker und Zeuge versuchte noch, den Unglücksfahrer zu warnen, indem er neben ihm fuhr und hupte. Was aber nichts geholfen hat, wie der Angeklagte ausführte – im Gegenteil „Ich habe rüber geschaut, weil ich dachte, es ist ein Bekannter von mir.“ Dadurch habe er das stehende Auto der Familie viel zu spät gesehen. Der Wiener Neustädter gab an, sofort stehen geblieben zu sein und auch Hilfe geleistet zu haben. „Da war auch eine Krankenschwester, die wirklich bewundernswert geholfen hat.“

Das Kokain in seinem Blut erklärte der Angeklagte damit, dass er nach dem Unfall zu einem Freund gegangen sei, und der ihm geraten hatte, etwas zu schnupfen, „damit es mir im Kopf besser geht“. Es sei das erste und einzige Mal in seinem Leben gewesen, dass er Kokain genommen habe und „ich hab gar nicht so recht gewusst, wie das geht“.

Der Prozess wurde nach den Aussagen der trauernden Eltern, Zeugen und der Sachverständigen vertagt, um ein psychiatrisches Gutachten für den Angeklagten einzuholen.

