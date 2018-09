„Den Wasserstand untersuchen jetzt Experten. Ich möchte vorausschicken, dass wir als AURA kein Wasser entnehmen, in welcher Form auch immer. Wir haben Millionen in die Errichtung des Seeparks investiert, daher haben wir auch ein großes Interesse daran, den See lebendig und vital zu halten. Außerdem werden wir ständig von der Wasserrechtsbehörde in Mödling überprüft. Sowohl Sommer als auch Winter waren warm, ausreichende Niederschläge blieben aus. Außerdem ist erwiesen, dass in der gesamten Gegend im Süden Wiens der Grundwasserspiegel abgesunken ist. Wir möchten für den Seepark dieses Problem lösen, indem wir dem See Wasser zuführen wollen. Wie das funktionieren könnte, daran arbeiten die Fachleute.“

Manfred Knotzer, AURA-Sprecher