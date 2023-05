Shopping City Süd: Großeinsatz der Polizei nach Einbruch .

Spektakulärer Einbruch in der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling) am Montagmorgen: Unbekannte Täter drangen mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in ein Geschäft des Einkaufszentrums ein. Vor ihrer Flucht steckten sie den Wagen in Brand.