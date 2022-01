Shopping City Süd: Wechsel in der Chef-Etage

Unibail-Rodamco-Westfield, Mehrheitseigentümer und Betreiber von Österreichs beiden größten Einkaufszentren, besetzt die operative Leitung beider Center neu: Julia Gattringer (32), gebürtige Waldviertlerin, die bislang als stellvertretender Leiterin Erfahrung in der Westfield Shopping City Süd gesammelt hat, wechselt als Centermanagerin nach Wien ins Donauzentrum. Sie folgt damit Zsolt Juhasz (39), der ab sofort die Leitung in der SCS übernimmt; Tomáš Urbanovský widmet sich anderen Aufgaben.

Für Juhasz, ein Wahl-Donaustädter, zählt „die Aufgabe zu den spannendsten und herausforderndsten in der österreichischen Handelsbranche. Es ist mir eine große Freude, als Center Manager die Westfield Shopping City Süd als Destination weiterzuentwickeln und unser Angebot in Sachen Marken, Gastronomie und Entertainment auszubauen und zusätzlich neue digitale Services auf den Weg zu bringen“.

Auch das Thema Nachhaltigkeit steht für Juhasz „ganz oben auf der Prioritätenliste. In diesem Bereich wollen wir neue Initiativen setzen und die Vorreiterrolle des Centers – ganz im Sinne unserer ,Better Places 2030’-Strategie – ausbauen“.

Internationale Laufbahn

Juhasz’ berufliche Karriere begann in der Tourismus- und Hotelbranche, wo er unter anderem in renommierten Hotels in London, Glasgow und Wien tätig war. Vor seinem Wechsel zu Unibail-Rodamco-Westfield war er als Geschäftsführer einer in Hamburg ansässigen Hotelgruppe für den Aufbau, Akquisition und operative Leitung von Hotels in Wien und Budapest zuständig.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren