Wie und wohin sich die Marktgemeinde in den nächsten Jahren entwickeln soll, das sollen auch die Vösendorferinnen und Vösendorfer mitbestimmen. Der Startschuss dazu fiel in der Vorwoche, auch Raumplaner Karl Siegl war mit seinem Team im Kultursaal, um zu helfen, die Pläne zu erörtern.

Beim Eingang bekam jeder Besucher aufklebbare Punkte ausgehändigt, mithilfe derer die Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Themenstellungen und Fragen deutlich gemacht werden konnten. Ganz klar: Die Themen Bevölkerungsentwicklung und Wohnbau waren großes Anliegen. Ein Paar, das seit fünf Jahren im Seepark wohnt und ursprünglich in Wien heimisch war, blickt mit gemischten Gefühlen der Errichtung von weiteren 400 Wohneinheiten entgegen. „Als wir in den Seepark eingezogen sind, hatten wir freien Blick auf den See und den Anninger. Wir haben es geschätzt, wie der Seepark angelegt war. Doch jetzt, mit den im Bau befindlichen Wohnungen, bekommt die Anlage einen sehr städtischen Charakter. Das ist für ganz Vösendorf festzustellen.“

Es war auffällig, wie viele Besucher ihre Punkte dorthin geklebt hatten, wo es Fragen zum verdichteten Wohnbau respektive der Abkehr von diesem gab. Viele nutzten auch die Chance, um ihre Meinung auf Plakaten schriftlich kundzutun. Auch Christian Gruber war es ein Anliegen, für die Erhaltung des ländlichen Charakters von Vösendorf ein Pickerl zu vergeben.