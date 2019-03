Da das Tier auf die Dame einen flugunfähigen Eindruck machte, sie der Eule aber auf keinen Fall schaden wollte, rief zu die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf zu Hilfe.

Prompt rückten mit Christian R. und Hermann G. zwei tierliebe Feuerwehrmänner an, die den Vogel behutsam bargen und ihn in einem Tiertransporter in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachten.

Dort wurde er vom WTV-Veterinär eingehend untersucht. Das Tier machte einen leicht verwirrten Eindruck, Verletzungen oder sonstige Beschwerden wurden allerdings keine festgestellt. Der Verdacht liegt nahe, dass das Tier an die Fensterscheibe des Balkons geflogen sein könnte.

„Frieda“, wie die Eule von den beiden Florianis getauft wurde, darf sich nun etwas im WTV-Vogelhaus erholen und dürfte bald wieder in die Freiheit entlassen werden können. „Wir danken den beiden Feuerwehrmännern sowie der Tierfreundin sehr für ihren beherzten Einsatz. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Einsatzkräften wie Feuerwehr und Polizei könnten wir unsere tägliche Arbeit nicht verrichten“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.