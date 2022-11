Westfield Shopping City Süd: Von Flaute keine Spur

Werbung

„Das Resümee ist durchwegs extrem erfreulich“, zog Hannes Fenz, Vorsitzender der Mietervereinigung in der Westfield Shopping City Süd Bilanz: „Die Geschäftsbetreiber waren positiv überrascht bis euphorisch begeistert. Nachdem in den letzten beiden Jahren das Weihnachtsgeschäft durch Lockdowns und Einschränkungen sehr beeinträchtigt war, scheint jetzt die Welt wieder in Ordnung zu sein.“

Dragan Lukic, der Betreiber der beliebten Sektbar, sprach gar von einem „All-time-high“-Umsatz am „Black Friday“. Seit elf Jahren hätte er keinen annähernd guten Umsatz an einem Tag gehabt.

Anna Laganda von der Buchhandlung „Morawa“. Foto: Foto Hannes Fenz

Buchhändlerin Anna Laganda von der Firma Morawa berichtet, dass „die Menschen wieder selektieren und gerne einkaufen, um anderen und sich selbst Freude zu bereiten“.

Begeisterung über die Frequenz

Jusztina Lang, Betreiberin der neuen „vom Fass“-Filiale, zeigte sich „begeistert, wie viel in der SCS los ist“. Ihre Umsatzerwartungen wurden bereits zu Beginn der Adventzeit übertroffen.

Jusztina Lang vom neu eröffneten „vom Fass“ war von der Kundenfrequenz begeistert. Foto: NOEN

Peter Wiesner, Marktleiter der neuen MediaMarkt-Filiale am Water Plaza, drückt es so aus: „Wenn wir Energiekrise und Inflation ausblenden, dann können wir sehr zufrieden sein. Der Standortwechsel vom Multiplex in das Stammhaus hat sich durchaus positiv entwickelt.“ Und man beobachte auch den Trend, wieder vermehrt stationär zu kaufen.

Hoffnung, dass positiver Trend anhält

Centermanager Zsolt Juhasz kann die gewonnenen Eindrücke nur bestätigen: „Wir sind mit dem ersten Einkaufswochenende sehr zufrieden. Insgesamt haben wir knapp 160.000 Besucherinnen und Besucher im Center verzeichnet. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend aufrechterhalten können.“

An den kommenden Einkaufssamstagen wolle man durch Geschenke-Verpackservice – unter anderem in Kooperation mit der „Make a wish-Foundation“ – und Gospel-Chor-Auftritten für Weihnachtsstimmung sorgen. Und mit der „Design Stage, die am 1. Dezember am Water Plaza bei Eingang 10 öffnet, bieten wir mit bis zu 70 lokalen und nachhaltigen Designern ein erweitertes Weihnachts-Einkaufserlebnis, bei dem all jene, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, eine Vielfalt an lokalen Produkten vorfinden“, betonte Juhasz.

Am 8. Dezember hat die Westfield Shopping City Süd von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

