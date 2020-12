Die Menschen waren wohl durch die SCS unterwegs, dichtes Gedränge herrschte jedoch nicht. Die meisten Geschäfte waren eher mäßig besucht, wenn nicht sogar ohne Kunden. Selbst in den Shops der großen Textilketten, wo sich normalerweise Schlangen an den Kassen bilden bzw. zwischen den Kleiderständern durchaus dichteres Aufeinandertreffen möglich ist, gab es vorerst freies Vorankommen.

Der Eindruck der APA nach Gesprächen mit mehreren SCS-Besucherinnen und -Besuchern war - zum Bummeln sind die Leute nicht gekommen: Es wurden meist Weihnachtsgeschenke gekauft oder es gab konkrete Gründe, warum man sich in der Mall aufhielt. "Wir ziehen um und haben wegen Möbel geschaut", erzählte etwa ein Paar. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zeigten die beiden nicht: "Ein bisschen Abstand halten und das passt schon."

Eine Frau mit mehreren Einkaufssackerln in der Hand erzählte: "Wir wollen rasch unsere Sachen erledigen und dann wieder nach Hause. Es geht eher um den Weihnachtsrummel und nicht um Corona."

Den Eindruck bestätigte auch Anton Cech, Head of Shopping Center, im APA-Gespräch: Der Trend gehe in Richtung gezielten Einkauf und kurze Verweildauer. "Die Kunden halten sich an unsere Maßnahmen. Sie verhalten sich sehr vernünftig. Es ist auch das Besucheraufkommen nicht so, dass wir gestürmt werden mit Massen. Das heißt im Vergleich zu einem normalen Weihnachtsgeschäft ist es schon deutlich unter der Normalfrequenz, was aber in Anbetracht der Pandemie durchaus positiv von uns zu beurteilen ist."