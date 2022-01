Zwei Verletzte und kilometerlanger Stau nach Auffahrunfällen

Bei Auffahrunfällen auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S 1) bei Vösendorf (Bezirk Mödling) sind Montagfrüh zwei Pkw-Lenkerinnen verletzt worden. Die Frauen im Alter von 39 und 48 Jahren wurden ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines fahrerflüchtigen Lenkers und bat in einer Aussendung um Hinweise. Die S 1 war rund eineinhalb Stunden nur auf dem Pannenstreifen passierbar. Es bildete sich ein etwa zwölf Kilometer langer Stau.

Eine von Schwechat kommende 39-jährige Rumänin hatte ihr Auto vermutlich wegen eines Reifenschadens auf der ersten Spur angehalten. Ein nachfolgender Pkw-Lenker streifte den Wagen seitlich, er soll für kurze Zeit in der nächsten Pannenbucht angehalten und dann Fahrerflucht begangen haben. Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Bruck a.d. Leitha konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem Kfz gegen das Heck des Autos der 39-Jährigen. In der Folge fuhr ein 53-jähriger Lkw-Chauffeur aus der Türkei auf den Wagen der 48-Jährigen auf, teilte die Exekutive zum Unfallhergang mit. Sachdienliche Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker sind an die Autobahnpolizeiinspektion Schwechat (Tel.: 059 133 - 3235) zu richten.