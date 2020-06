Es ist nicht bloß so, dass die Waren von A nach B gebracht werden müssen, zuvor muss das fragliche Objekt erst einmal ausgeräumt und die Dinge, die dabei zum Vorschein kommen, fachgerecht mit Abroll-Containern entsorgt werden. Das ist die Spezialität der Firma Umshaus, und Firmeninhaber Leopold Umshaus weiß, wie schwierig es sein kann, sich mit so einem Container einem Gebäude zu nähern. „Ich habe noch bis 2024 den Lkw-Führerschein“, sagt Umshaus.

Privat ist er ein begeisterter und erfolgreicher Rallyefahrer, Oldtimer-Rallyes bestreitet er noch heute. Viele Jahre lang war seine Frau Renate als Co-Pilotin mit ihm unterwegs. „Ich bin oft unterschätzt worden, erst als namhafte Rallyepiloten gesehen haben, welche Zeiten ich hingelegt habe, wurde ich gefragt, warum ich unter dem Pseudonym Leopold Umshaus fahre, wer ich denn in Wirklichkeit bin“, schmunzelt Umshaus.

Die Liebe zu Fahrzeugen wurde ihm schon in die Wiege gelegt. „Mein Vater Anton Umshaus hat mit Pferdefuhrwerken begonnen, Transporte zu übernehmen. Er war auch ein beliebter Hochzeitskutscher, ich habe Pferde auch sehr geliebt“, erzählt Umshaus, der den Betrieb nach diversen Stationen in seiner Jugend in anderen Firmen am 17. April 1970 mit zwei Aufträgen von Neuem begonnen hat.

Fast hätte ihn das Schicksal nach Chicago in eine Fleischfabrik verschlagen, doch neben seiner Arbeit konzentrierte er sich auf das Güterbeförderungsgewerbe und schaffte es, in Rekordzeit die Prüfungen aller dafür notwendigen Konzessionen zu meistern. „Das war damals wirklich noch schwierig“, sagt Leopold, der 1974 mit Geschäftspartnern nach Schweizer Vorbild die „Muldenzentrale“ gründete. „Wir hatten so viele Aufträge, dass das unumgänglich war, weil wir so die Arbeit besser koordinieren konnten“, nennt Umshaus die Gründe für diesen Schritt.

Stolz ist er darauf, dass sein Unternehmen das zweitälteste in ganz Vösendorf ist. Und dass er nach wie vor von seinen Kunden wegen seiner Handschlagqualität geschätzt wird. Es heißt noch heute: „Leo, mach du das!“