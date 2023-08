Heimvorteil am Freiheitsplatz

Dafina Renner (37) ist zwar in Wien aufgewachsen, beschreibt sich im NÖN-Gespräch allerdings als „ländlicher Typ“. Vor drei Jahren zog die Familie nach Mödling, „in diese wunderbare Stadt, die für mich dieses regionale gemeinsame Miteinander widerspiegelt. Ich will hier nicht mehr weg“. In der Bezirkshauptstadt kann Renner jetzt sogar Berufliches und Privates vereinen, denn sie hat die Nachfolge von Martin Reich, er wechselt nach Liesing, angetreten und die Leitung der Volksbankfiliale am Freiheitsplatz übernommen.

Erfahrung hat die Mutter einer zweijährigen Tochter reichlich. Begonnen hat die Karriere bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, ehe sich Renner nach einem Abstecher in eine ganz andere Branche bei der Volksbank bewarb: „Mir hat der Kontakt zu den Kunden gefehlt.“ In der Volksbankfiliale in der Ketzergasse in Wien-Liesing wurde dieser Wunsch erfüllt. Weiter ging’s in die Liesinger Lehmanngasse, wo Renner mit der Leitung beauftragt wurde.

Die Karenzzeit hat Renner genutzt, um „in Mödling ein Netzwerk aufzubauen. Das kommt mir jetzt auch beruflich zugute“. Immerhin will Renner „die Volksbank als Drehscheibe positionieren, als Plattform für Geschäfts- und Privatkunden. Bei uns gibt es vom Jugend- bis hin zum Firmenkonto alles“.

Die junge Mutter hält sich beim Wandern, Reiten, Laufen fit – „Ich bin sehr sportlich“ – kann aber auch „gutem Essen nicht widerstehen“. Sie freue sich jedenfalls „sehr auf die neue Herausforderung. Ich bin überzeugt, gemeinsam mit meinem Team viel Positives in die Region einbringen zu können und wünsche mir das Glück der Tüchtigen“.