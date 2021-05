Die Klarheit des Befragungsergebnisses erstaunte selbst Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, von Anfang an ein klarer Gegner des Heizwerk-Projekts. Er sagt in einer ersten Reaktion gegenüber der NÖN: "Das ist der Auftrag an die EVN, das Projekt zu schubladisieren. Biedermannsdorf setzt auf Umwelt, Naherholung und nicht auf das Kraftwerk der EVN." Für diese heiße es zurück an den Start, falls die EVN nach wie vor vorhabe, ein solches Kraftwerk zu realisieren.

Schon das Ergebnis im Wahlsprengel drei, das gegen 17 Uhr feststand, zeigte den Trend an: Von 650 gültigen Stimmen votierten 515 mit Nein und 135 mit Ja. Auch die hohe Wahlbeteiligung war überraschend. Das Auszählen des Sprengels 1, Wahllokal war so wie bei Sprengel 3 die Jubiläumshalle, zog sich in die Länge. Gemeinderat Markus Mayer, ÖVP, verließ gegen 17.30 Uhr die Halle. "Es gibt noch kein Ergebnis", erklärte er auch in Richtung der Bürgerinitiative, deren Mitglieder Wilhelm Stark, Anneliese Witzmann und Herbert Schmaderer sich bereits vor der Halle versammelt hatten. Einem kurzen Gespräch mit Schmaderer war Mayer trotzdem nicht abgeneigt. Für den ÖVP-Gemeinderat ist klar: "Das Thema ist für mich kein politisches. Es wurde zu einem Politikum gemacht." Persönliche Angriffe auf seine Person hätten ihm einen neuen Stil in der Politik vor Augen geführt, den es so vorher in Biedermannsdorf noch nicht gegeben hat. Schmaderer bedauerte dies, und hofft, "dass egal wie das Ergebnis ausgeht es zu keiner Lagerbildung in Biedermannsdorf, sondern dass man den guten österreichischen Weg wählt und sich zusammensetzt und nach Lösungen sucht".

Gegen 18 Uhr stand das Ergebnis dann fest: 80,11 Prozent hatten gegen das Kraftwerk am geplanten Standort gestimmt, nur 19, 88 Prozent dafür. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, sagt zu dem Ergebnis: "Ich sehe das neutral und habe dieses Projekt immer neutral gesehen. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht an den Klimawandel denkt und dass man Argumenten von Leuten glauben schenkt, die Behauptungen aufstellen, die mit Fakten nichts zu tun haben. Ich verstehe nicht, warum alle vom Klimaschutz reden und wenn es die Möglichkeit gibt, mit einem Projekt diesbezüglich ein Zeichen zu setzen quasi zu sagen, Heizkraftwerk ja, aber nur nicht bei mir." Jetzt liege es an der EVN, weitere Schritte zu setzen. Dalos ruft in Erinnerung: "Das Ergebnis der Volksbefragung ist für die EVN rechtlich nicht bindend. Die EVN kann machen was sie will."

EVN-Sprecher Stefan Zach sagte in einer ersten Stellungnahme: „Wir werden weiter in Biedermannsdorf für unser Klimaprojekt werben. In den nächsten Tagen wird es bei der Behörde eingereicht und auf seine Naturverträglichkeit geprüft.“

