Fotoserie zur Mödlinger Faschingssitzung .

Der Mödlinger Förderungsverein musste mit seinen Faschingssitzungen übersiedeln. Der Arbeiterkammersaal stand heuer wegen der Vorbereitungen auf die Wahl nicht zur Verfügung, also bezogen MFV-Obmann Peter Holakovsky & Co vorübergehend wieder an alter Wirkungsstätte im Wiener Neudorfer Volksheim Quartier.