Die ehrenamtliche Museumsmitarbeiterin des Museums Mödling, Ilse Jelos, hat die Ausstellung kuratiert, zu sehen ist Damenbekleidung der Jahre 1880 - 1930.

Das besondere der gezeigten Stücke erklärt sie so: „Wir haben auf dem Dachboden des Mödlinger Museums am Josef Deutsch-Platz ordentlich gemustert. Dabei sind sehr interessante Funstücke ans Tageslicht gekommen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass alle Kleidungsstücke aus Mödling stammen und von Damen aus Mödling getragen wurden.“ Was dem Betrachter sofort ins Auge fällt, sind die dunklen Farben. „Helle Farben waren ausschließlich jungen Mädchen vorbehalten. Kaum waren diese verheiratet, kamen diese im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haube. Denn zu der Bekleidung gehörte natürlich auch die passende Kopfbedeckung.“

Die Ausstellung geht von der Bekleidung der bürgerlichen Frauen aus, die es sich leisten konnten, sich Kleider aus Stoffen wie Seide, Leinen oder Spitze schneidern zu lassen. Schon alleine der Anziehprozess war aufwendig, es brauchte Dienstboten, um die Damen ins Korsett zu schnüren.

„Es verwundert nicht, dass man in Romanen aus dem 19. Jahrhundert liest, dass die Damen regelmäßig in Ohnmacht fielen. Das liegt einfach an dieser Kleidung“, merkt Jelos an. War zur Zeit Napoleons mit dem Empire-Stil die Taille bis kurz unter die Brust hochgewandert, kam das Korsett nach dieser kurzen Epoche schnell wieder in Mode.

Erst der Beginn des Ersten Weltkriegs brachte auch eine Zäsur in Sachen Mode mit sich. „Auch Frauen, die bisher noch nie in ihrem Leben außer Haus gearbeitet hatten, brauchten während des Krieges mehr Handlungsspielraum, der sich auch in der Kleidung widerspiegelte“, sagt Jelos. Leger wurde es in den 1920er und 30er Jahre – getanzt wurde Charleston, die Mode orientierte sich danach, das Korsett verschwand endgültig aus den Kleiderschränken.