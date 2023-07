In Breitenfurt drehte sich alles um das Thema Umwelt

Themen waren Mülltrennung & Müllvermeidung, Biodiversität & aquatische Tier- und Pflanzenwelt in Breitenfurt und fairer Handel. Umweltrelevante Gemeindebetriebe wie Kompostierung, Altstoffsammelzentrum und die Kläranlage wurden ebenfalls besucht, um wichtige Prozesse, wie etwa die Kreislaufwirtschaft, kennenzulernen. Am Freitag luden Volksschule und Gemeinde zur festlichen Abschlussfeier mit Projektpräsentation. Die Kinder fassten das Erlebte in Form von großartigen Plakaten und Liedern zusammen – Müllklettern, Mülltheater, Einführung in die richtige Mülltrennung und Sortierung direkt vor Ort, Entstehung von Biokompost, Schwimmendes Klassenzimmer, der Weg des Abwassers durch die Kläranlage und Fair Clown Show.

Viele neue Ideen gab es auch für das „Breitenfurter Kinderparlament“ – ein Projekt von Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP. Gemeinsam mit den Kindern werden Projekte entwickelt, die dann im Team besprochen und umgesetzt werden. Als eine der schönsten Arbeitswochen im Jahr bezeichnete Umweltgemeinderätin Doris Polgar diese Schulwoche und freut sich schon heute auf eine Wiederholung.