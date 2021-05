Schon lange ist die Umgestaltung des Platzes vor der Sittendorfer Volksschule Thema. Die Straße soll dort sicherer werden und auch optisch attraktiver. Dazu ist eine Neuregelung hinsichtlich der Parkplätze, die Einrichtung eine „Kiss & drive“-Zone und die Schaffung eines gut gekennzeichneten Fußgängerüberweges nötig.

Von der TU Wien und in weiterer Folge von Zivilingenieuren wurden verschiedene Varianten ausgearbeitet. Die Entscheidung fiel auf die Anhebung der Fahrbahn auf Gehsteigniveau inklusive farblicher Verdeutlichung, die Schaffung eines Umkehrplatzes, einer „Kiss & drive“-Zone, einer Mittelinsel, eines Fußgängerüberwegs und die Verlegung der Parkplätze. Diese sollen zum Teil gegenüber auf ein gemeindeeigenes Grundstück, zum Teil in die Schulgasse und in die Füllenberggasse, die dann als Straße gestaltet wird, verlegt werden.

Nun gibt es eine neue Variante, die das Projekt ohne Anhebung der Fahrbahn vorsieht. Ortschef Michael Krischke, ÖVP, meint dazu: „Der Plan ist schon bei allen zuständigen Stellen, es wird eine Verkehrsverhandlung geben, der Sachverständige wird uns dann sagen, was er für sinnvoll hält.“ Das Projekt ohne Fahrbahnanhebung kostet etwa 65.000 Euro, mit der Anhebung kämen nochmals rund 25.000 Euro dazu.

Ebenso diskutiert wird die Einrichtung eines Tempolimits von 30 km/h auf allen Landesstraßen in ganz Sittendorf, und die von WWA-Gemeinderat Jürgen Alt avisierte Idee, „im Zuge der Umbauarbeiten auch die Heiligenkreuzer Straße in das Projekt“ aufzunehmen.