Bilanz der „Ackerdemie“

Das Projektziel: Kinder sollen sehen, woher da Essen kommt. Der Startschuss ist im April gefallen. Drittklassler begannen mit dem Säen und Setzen junger Pflänzchen. Danny Klas und Julia Zins von ACKER ÖSTERREICH unterstützten die Kinder dabei tatkräftig vor Ort.

14 Gemüsebeete wurden angelegt, der „Acker“ wöchentlich bearbeitet und das Wachstum der 30 Gemüsesorten beobachtet. So erfuhren die Kinder, wie aus einem Samenkorn knackiges Gemüse wird und welche direkten Auswirkungen jegliches Handeln auf das Wachstum hat.

Zu Schulbeginn konnten Kürbisse und Kartoffeln geerntet werden, die auch gleich verarbeitet wurden. Nun übergaben die Schülerinnen und Schüler ihren „Acker“ an die aktuellen dritten Klassen. Für alle Gemüsekenner gab es zum Abschluss des Projektjahres Urkunden. Direktorin Margot Baier zeigte sich „sehr stolz auf alle begeisterten Farmerinnen und Farmer. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Saison, in der wir dieses großartige Dauerprojekt, das wir als erste Schule in Niederösterreich gestartet haben, mit dem gleichen Elan weiterführen werden“.

