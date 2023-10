Perchtoldsdorf: Herwig Heider verabschiedet sich aus der Politik

Martin Schwab, ÖVP, gehörte bereits 15 Jahre lang dem Ausschuss und wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt: „Ich werde wie mein Vorgänger den Fokus auf Offenheit, Kreativität und Miteinander aller Akteure legen. Denn schließlich geht es um die bestmöglichen Rahmenbedingungen, die wir als Schulerhalter den Kindern, den Eltern und den Lehrkräften bieten wollen - und da ist ein starkes Miteinander über jegliche Parteigrenzen hinweg unabdingbar.“

Als Herausforderungen sieht Schwab „die anstehende Erweiterung der Volksschule Roseggergasse in den Alt-Trakt des Gymnasiums. Da müssen die Volksschulgemeinde, Mittelschulgemeinde, Marktgemeinde und Schuldirektionen eng zusammenarbeiten“. Auch den sich ändernden Anforderungen an Nachmittagsbetreuung, technische Ausstattung sowie Lehr- und Lernmethoden sei an beiden Schulstandorten Rechnung zu tragen, betonte Schwab. Marion Schuster übernimmt Schwabs bisherige Rechnungsprüfer-Funktion.

Heider zieht sich nun endgültig aus der kommunalen Politik Perchtoldsdorfs zurück. „Mit der Generalsanierung des Schulgartens in der Sebastian Kneipp-Gasse, der umfangreichen Dach- und Fassadensanierung am Schulgebäude Roseggergasse, der Umsiedlung der Schulverwaltung und der Einführung der Ganztagsschule in der Roseggergasse ist uns neben den vielen routinemäßigen Aufgaben einiges gelungen", zieht er auch über „das gute und wertschätzende Miteinander im Ausschuss und mit Volksschul-Direktorin Katharina Hussian“ positive Bilanz.