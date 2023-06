In Mödling trafen sich Volksschüler zum sportlichen Wettkampf

Die Volksschulolympiade (VSO), an der die dritten Klassen der Volksschulen aus dem Bezirk Mödling teilnehmen, ist mittlerweile zur Tradition geworden. Die VSO hat als Ziel, möglichst viele Kinder einen gesamten Vormittag in Bewegung zu halten und in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten zu lassen. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Kreativität und die kognitive Seite der Kinder gefördert werden, das heißt, die Kinder lernen im Team eine möglichst gute Leistung abzurufen und aufeinander einzugehen.

Über den zweiten Platz freuten sich die Kinder der 3a der Sportvolksschule Harald Lowatschek Mödling. Foto: Bernhard Garaus

Heuer waren 14 Volksschulklassen im Schulhaus und der Sporthalle unterwegs, die vom gut eingespielten Team der ESM in den Stationen angeleitet und motiviert wurden. Besonderer Dank geht an Flyeralarm Admira, Fechtunion Mödling und AFC Rangers Mödling, die ihre Stationen mit viel Enthusiasmus betreut haben. Der diesjährige Sieg für die herausragende Teamleistung ging an die 3c der Volksschule Wiener Neudorf, der Wanderpokal „Ossi“ wurde unter großem Jubel in Empfang genommen. Platz 2 erreichte die Klasse 3a der Sportvolksschule Harald Lowatschek Mödling, den 3. Platz errang die 3a der Ganztagesvolksschule Münchendorf.

Viele Sponsoren unterstützten die Veranstaltung

Sachpreise wurden gesponsert von der Stadt Mödling und von DIV Teamsport. Mc Donald´s SCS spendierte Getränke, Gutscheine und Geldpreise, die mitsamt den Urkunden von der Hausherrin Direktorin Brigitte Luksch-Hoffelner, Gemeinderätin Barbara Kreuzer (Grüne), Gemeinderat Christoph Kny (ÖVP)sowie Christoph Zwerina von der Firma DIV Teamsport übergeben wurden.