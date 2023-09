Festakt mit Landeshauptfrau: „Die neue Schule ist jetzt endlich da“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Josef Ehrenberger. Foto: Judith Jandrinitsch

Dabei verlieh der Bürgermeister seiner Freude Ausdruck, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tatsächlich nach Münchendorf gekommen war, um die Volksschule neu zu eröffnen. „Das ist für alle fleißigen Hände, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, ein tolles Zeichen, dass ihre Leistung auch von der Landesspitze mit Respekt gewürdigt wird“, betonte Ehrenberger.

Dass sich auch Bürgermeister aus den Nachbargemeinden - Wolfgang Kocevar, SPÖ, aus Ebreichsdorf und Paul Frühling, ÖVP, Moosbrunn zum Festakt eingefunden hatten, war für Ehrenberger der Beweis, „dass die bezirksübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Bezirken Mödling, Baden und Bruck an der Leitha funktioniert“. Doch nicht die zahlreichen Fest- und Ehrengästen standen im Mittelpunkt der Eröffnung, sondern die 130 Schülerinnen und Schüler.

Der Tag war auch ein großes Ereignis für die Musikschule, übersiedelt sie vom Hauptplatz gleichfalls hierher, was für die Volksschüler kurze Wege um ein Instrument zu lernen bedeutet. Ihre Freude über die neue Schule zeigten die Kinder im eigens von der Musikschule komponierten Schulmusical und mit dem Lied „Die neue Schule ist nun endlich da.“

Eine tolle Vorstellung boten die Kinder des eigens für die Schuleröffnung einstudierten Musicals der Musikschule mit Gesangslehrerin Elisabeth Zeh. Foto: Judith Jandrinitsch

Auch Direktorin Petra Bauer gab zu, dass die Zeit des Wartens auf eine Vergrößerung der Schule nicht immer einfach war. „Ich bin oft zum Bürgermeister gegangen und habe ihn gefragt, Josef, tut sich jetzt endlich was?“ Die Schule, zwar erst 1995 am Sportplatzweg als erste niederösterreichische Öko-Volksschule eröffnet, war für die Anforderungen eines Unterrichts als Ganztagesvolksschule in offener, unverschränkter Form nicht ausgerichtet. „Sie wurde 1995 als klassische Vormittagsvolksschule errichtet“, sagte auch Ehrenberger. Erste Überlegungen, die Schule zu vergrößern, begannen ab 2010. Am 3. November 2016 fiel im Gemeinderat die Entscheidung, einen Architektenwettbewerb zu starten, mit dem Ziel, die Schule zukunftsfit für ihre Unterrichtsform zu machen. Architekt Bernhard Holletschek entschied diesen für sich. In all die schönen Pläne, die bereits erfolgten Ausschreibungen und in die Förderzusage der NÖ Landesregierung platzen plötzlich die Nachricht vom Krieg in der Ukraine, kaum, dass die Pandemie überwunden war. Vor allem Holz als Baumaterial wurde exorbitant teuer, die Baukosten explodierten dem Bürgermeister blieb nichts anderes übrig, als die Gewerke neuerlich auszuschreiben. Den Schulbetrieb während der Pandemie gerettet hatte Lehrerin Julia Fürst, „mit der genialen Idee, I-Pad-Klassen einzurichten. Deshalb ist unsere Schule aus all den Lockdowns und Beschränkungen sehr gut herausgekommen“, sind sich Bauer und Ehrenberger einig. Auch der Bauzeitenplan war sehr schwer einzuhalten, doch schließlich war es geschafft - die Schule war fertig zur Eröffnung.

„Liebe Frau Direktor, manche Dinge dauern etwas länger“, begann die Landeshauptfrau ihre Festansprache. „Aber eine gute Planung ist schon die halbe Umsetzung.“ Außerdem sei Münchendorf eine sehr schöne Gemeinde, die in den letzten Jahren von 2.600 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 3.100 stark gewachsen ist. Da stelle man sich schon die Frage, warum. Die Antworten seien eigentlich ganz einfach: „Münchendorf ist nicht nur schön, sondern auch gut gelegen, wenn ich an die Pottendorfer Linie, die Verkehrsinfrastruktur, an das Angebot für Kinder und Familie, von den Kindergärten bis hin zur schulischen Nachmittagsbetreuung, an die Lebensmittelversorgung und vor allem an das Vereinswesen denke“, unterstrich sie. „Dieses Großprojekt Volksschule samt Musikschule ist durch die gute Vorbereitung wahrlich gelungen. Heute haben wir wirklich eine tolle Volksschule, wo es gelungen ist, alt und neu miteinander zu verbinden, wo es gelungen ist, viele Räumlichkeiten zu schaffen“, betonte Mikl-Leitner bei der Festrede. Besonders die Multifunktionalität sei beeindruckend, Volksschule und Musikschule unter einem Dach, dazu noch der Generationenraum, der die Grenzen zwischen Alt und Jung aufbrechen soll.

Zukunftsweisend auch die Heiztechnik, mit der die Schule versorgt wird. Die Förderung der Erdwärme erfolgt mit Tiefenbohrung, diese Form der Wärmepumpe ist um ein Vielfaches effizienter als eine herkömmliche Luft-Wärmepumpe. Darauf ist auch Petra Bauer besonders stolz, die am Montag, 18. September, von Umweltministerin Eleonore Gewessler und Bildungsminister Martin Polaschek das Österreichische Umweltzeichen für die Volksschule überreicht bekam.

Für Gemeinde Münchendorf keine alltägliche Investition

Ehrenberger nannte auch einige Zahlen, um das Investment der Gemeinde Münchendorf in die Ausbildung der Kinder zu unterstreichen. Die Schule - Sanierung des Altbestandes und neuer Zubau - kosteten rund 6 Millionen Euro, pro Jahr investiert die Gemeinde Münchendorf 1.872.000 Euro in die Aufrechterhaltung des Volksschulbetriebes und 130.000 Euro in die Musikschule - „und das bei einem 8 Millionen Euro-Budget, ich denke, da brauchen wir uns nicht verstecken“, merkte Ehrenberger an. Einen besonderen Dank richtete der Ortschef an alle jene, die zum Gelingen des Volksschulprojektes beigetragen haben: die ehemalige Schulreferentin Gemeinderätin Doris Kirstorfer, ÖVP, der jetzige Schulreferent Gemeinderat Philipp Konrad, SPÖ, die ehemalige Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer, SPÖ, der jetzige Vize Sebastian Remmert, SPÖ, und die ehemalige Amtsleiterin Doris Pitsch, seit Kurzem in Pension, „zu der wir jederzeit kommen konnten und die für uns immer eine Lösung gefunden hat“, bedankte sich auch Petra Bauer.