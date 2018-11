Der Volksschulzubau sollte längst auf Schiene sein. Nur die Kosten, über fünf Millionen Euro, die nach der Ausschreibung auf dem Tisch liegen, ließen die Gemeinde die Reißleine ziehen. Dazu kommt noch, dass der beauftragte Architekt trotz vieler Sitzungen, die das Ziel hatten, diese Kosten zu minimieren, unter anderen auch gewisse Details wegließ. Zum Beispiel ein Schließsystem, um die Schule auch gesondert betreten zu können, oder die Bestuhlung für den Mehrzweckraum.

„Dadurch sinkt natürlich auch der Preis, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders“, meint Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer, SPÖ.

Ein Vertragsausstieg kommt für Reisenauer trotzdem nicht in Frage. „Es wird jemand im Auftrag der Gemeinde eng mit dem Architekten zusammenarbeiten, damit die Pläne im Sinne der Gemeinde fertiggestellt werden. Das Prozessrisiko will ich als Gemeinde nicht eingehen. Die Gewerke werden aber noch einmal ausgeschrieben und wir hoffen, dass wir diesmal zu akzeptableren Preisen kommen“, berichtet Reisenauer.

"Kontrollierter Ausstieg"

Gemeinderat Herbert Bey winkler von Pro Münchendorf sieht die Vorgehensweise der Gemeinde als „kontrollierten Ausstieg. Der Architekt muss die Dinge, die wir uns wünschen, fertigmachen. Unsere Bedingung war, dass ein Fachmann unseres Vertrauens diesen Prozess begleitet.“

Nur Doris Kirstorfer von der ÖVP fordert so wie ihre Partei einen kompletten Neuanfang. „Wir haben bereits so viele Mehrkosten durch die Überarbeitung der Pläne in Kauf genommen, das ist für mein Verständnis kein Ausstieg. Ich bin überzeugt davon, wenn wir auf das Werknutzungsrecht, also die Pläne, verzichten würden, gäbe es auch keinen Rechtsstreit. Ich fühle mich auf jeden Fall als Gemeindevertreter nicht gut vertreten.“