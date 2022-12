Ärztemangel im Bezirk Mödling: Gemeinsam in der Praxis

Ilona Rost ist Ärztliche Leiterin des Wahlarztzentrums „Villa Medica“ in Mödling. Das Problem des Ärztemangels liege ihrer Ansicht nach im Gesundheitssystem: „Die Vorwürfe, dass Wahlärzte Schuld am Mangel an Kassenärzten hätten, entbehren jeglicher Grundlage. Schuld ist das Gesundheitssystem, das den modernen Anforderungen nicht angepasst wurde.“

Um für Veränderungen zu sorgen, sei es wichtig, gemeinsam daran zu arbeiten. „Die Diskussion darf nicht zur Entzweiung der beiden Ärztegruppen führen. Beide sind wichtig für die Patientenversorgung in Österreich.“ Viele maßgebende Personen wüssten nicht, was Kassen- und Wahlärzte leisten.

Auch Wahlärzte suchen Verstärkung

Der Ärztemangel habe auch vor dem Wahlarztsystem keinen Halt gemacht: „Auch wir suchen junge Kolleginnen und Kollegen.“ Für Rost steht fest: Eine gute medizinische Versorgung basiere auf Ärztinnen und Ärzte, die gut erreichbar und verfügbar sind. Um das zu ermöglichen, setzt sie auf Zusammenarbeit: „Ordinationen haben einen Versorgungsauftrag, der nicht durch Einzelordinationen, die nur wenige Wochenstunden geöffnet sind, erfüllt werden kann.“ Fächerübergreifende Ordi-Gemeinschaften seien der Idealfall.

Ein erster Schritt in diese Richtung wurde vor zwei Wochen in Breitenfurt gesetzt. Hier entsteht das erste Primärversorgungszentrum des Bezirks, dank der Initiative von Allgemeinmediziner Peter Klar, gleichzeitig Bürgermeister von Laab im Walde. Schon jetzt führt Klar gemeinsam mit Julia Saleta eine Gruppenpraxis. Vier Mediziner stehen nach Fertigstellung des Zentrums den Patienten zur Verfügung, mit Öffnungszeiten, die weit über den niedergelassenen Bereich hinausgehen. Das Zentrum sieht sich „als Bindeglied zwischen Einzelordinationen und Krankenhäusern. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm“, sagte Klar.

