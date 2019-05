Das Verfahren rund um strafrechtlich relevante Vorwürfe wie „schweren gewerbsmäßigen Betrug“ und „Verletzung des Amtsgeheimnisses“ wurde bereits Mitte März von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eingestellt. ÖVP, FPÖ und NEOS haben einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Robert Weber, SPÖ eingebracht. Sie bekritteln seine „Führungsschwäche und haben kein Vertrauen mehr in seine Arbeit“.

Ob und in welcher Form die Gemeindevertreter rund um den Ortschef in die Berufungsinstanzen gehen werden und wie Bürgermeister Weber auf die Vorwürfe reagiert, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Mödlinger NÖN.