Guntramsdorf: Hitler-Fan verurteilt

Der Angeklagte soll von 2017 bis 2020 Bilder mit seinem Handy versendet haben. Auf diesen waren ein Gemälde von zwei mit einem Hakenkreuz bemalten Flugzeugen sowie ein den Hitlergruß zeigender Weihnachtsmann zu sehen. In seiner Wohnung soll er ein gerahmtes Bild Hitlers, eine Weinflasche mit Heinrich Himmler mit SS-Totenkopf am Etikette sowie das Porträt eines Soldaten mit SS-Rune zur Schau gestellt haben.

Der Angeklagte ist ein bekannter Name in der nationalsozialistischen Szene in Österreich. Er bekannte sich am Montag vor dem Geschworenengericht und drei Richterinnen „schuldig“ und gab zu, mit den Posts schon während seiner „Freigänge“ aus der Haft wieder angefangen zu haben. Ein Vertreter vom Bundesamt für Verfassungsschutz gab an, dass gegen den Angeklagten wegen Drogen- und Waffenhandels ermittelt wurde und im Zuge der Hausdurchsuchung die Devotionalien gefunden wurden.

Der Angeklagte soll auf seinem Handy einige Nummern bekannter Leute aus der Szene gespeichert haben, Kontakte wurden aber bis auf die Posts nicht nachgewiesen. Der 55-Jährige erklärte, dass er sich nicht mehr erinnern könne, wann und warum er sie geschrieben habe. Er wurde, nicht rechtskräftig, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

