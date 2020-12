Finanzstadtrat Ferdinand Rubel, ÖVP, gleichzeitig 3. Vizebürgermeister, trug die Entwicklungen rund um das Budget stehend und mit stoischer Gelassenheit vor.

Doch die Ruhe täuscht, die Erstellung des Budgets für 2021 sei eine Herausforderung gewesen, die seinesgleichen sucht. „Wir hatten schon Jahre, wie 2008 oder 2009, wo die Einnahmen stagniert haben. Aber zu so einem Einbruch ist es noch nie gekommen, das ist wirklich einzigartig“, merkte Rubel an.

5.097.000 Euro an Darlehen werden im Investitionsteil des Budgets, dem ehemaligen außerordentlichen Haushalt, aufgenommen. Nicht in den Voranschlag aufgenommen wurden die 4,5 Millionen Euro, die für die Eishalle vorgesehen waren.

Ausschreibung wird trotzdem durchgeführt

Rubel betont: „Wir werden trotzdem eine Ausschreibung machen, um die tatsächlichen Kosten für die Halle zu ermitteln. Denn die entscheidende Frage ist, können wir die Eishalle finanzieren oder nicht? Und können wir Förderungen vom Land lukrieren oder nicht?“

Kritik der NEOS kam vor allem am Zustand des Stadtbades, der Garderobentrakt sei in einem erbärmlichen Zustand, auch sonst habe man bei einer Führung Dinge gesehen, die sich mit einem modernen Bad nicht vereinbaren lassen.

Rubel vereist darauf, dass auch die Garderobe im Freizeitzentrum unter einem größeren Aspekt zu sehen ist. Die Gretchenfrage lautet, „ob der Eislaufbetrieb in der Stadt bleibt oder ausgelagert wird. Das Freibad und das Hallenbad sind in Schuss, die Fassade und die Terrasse bedürfen einer Sanierung, das kann man machen“, meinte Rubel.

Er betont: „Natürlich sind im Bad Investitionen notwendig. Aber gerade im Bereich der Haustechnik haben wir am Eislaufplatz nicht viel investiert, wegen der Möglichkeit der Übersiedelung“, die für den Finanzstadtrat immer noch nicht ganz abgehakt ist. Für die Errichtung einer Traglufteishalle beim Sportzentrum Hans Schürff-Gasse bestehe noch „ein Funken Hoffnung“, sagt Rubel.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, macht darauf aufmerksam, „dass sich alle Gemeinden in Niederösterreich schwer tun, ein Budget zu erstellen“. Dazu sei sehr viel Kreativität gefragt gewesen, außerdem seien die Entwicklungen so, „dass die Stadt Mödling aus dem jüngst beschlossenen Gemeindeunterstützungspaket mindestens 3,8 Millionen Euro erhält. Das hat mir Gemeindebundpräsident Alfred Riedl schon zugesagt“. Das bedeute, die Stadt könne all das ausführen, was die Opposition kritisiert hat. Hintner gibt zu bedenken: Das heißt aber nicht, dass wir große Sprünge machen können. Denn wenn, erholt sich die Wirtschaft nur langsam.“

Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, nennt als wichtige Vorhaben im Investitionsteil des Budgets Maßnahmen, die in die Straßeninfrastruktur fließen. „Die Brühler Straße wird 2021 vom Land saniert, allerdings müssen wir für die Nebengeräusche aufkommen, wie den Unterbau oder die Beleuchtung.“ Auch am ehemaligen Rot-Kreuz-Gelände am Hyrtl-Platz sei einiges in den Straßenbau zu investieren, „man muss sich ja anschauen, wie die Bachgasse in ein neues Verkehrskonzept eingebunden werden kann, schon alleine wegen der Schule“, erläutert Drechsler.

4,5 Millionen Euro sind für die Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Auch für den Wirtschaftshof, das Stadttheater, die gemeindeeigenen Kirchen und die Schulsportplätze ist eine Summe von 800.000 Euro vorgesehen.

Sorgen bereitet jüngst auch die Dreifachturnhalle in der Europa Sport Mittelschule.

Verdächtige Geräusche haben die Stadt davon absehen lassen, eine Corona-Testreihe in diesem Turnsaal aufzubauen. „Wir haben die Turnhalle sofort prüfen lassen und warten auf das Ergebnis. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt“, sagt Drechsler.