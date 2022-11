Hochwasser: Mobiler Schutz in Gaaden

Werbung

Auch wenn es nicht so oft vorkommt, dass starke Regenfälle ein Hochwasserproblem verursachen, so sollte man für den Fall der Fälle gerüstet sein und rasch und effizient Maßnahmen zum Schutz ergreifen können.

Dieser Meinung ist jedenfalls Ortschef Rainer Schramm, Wir Gaadener, der seinen Kuraufenthalt im Frühjahr unter anderem dazu nutzte, ein System eines mobilen Hochwasserschutzes, das eine oberösterreichische Firma anbietet, für Gemeindezwecke zu entdecken: „Ich habe mir dieses sehr effektive und zugleich mobile Konzept, das aus leichten und auch leicht zu handhabenden Einzelteilen besteht, angeschaut und gefunden, dass das auch etwas für uns wäre.“

Schramm organisierte mit der Firma und der örtlichen Feuerwehr eine Vorführung, die kürzlich am Wirtschaftshof der Gemeinde vor den Augen einiger Interessenten durchgeführt wurde. Ortschef Schramm ist zufrieden mit dem, was er zu sehen bekommen hat: „Bei dieser Vorführung konnte man sehen, dass der Schutz auch gegen eine Strömung standhält und auch ohne zusätzliche Verankerung, nur mit dem Gewicht des auf ihm liegenden Wassers, stabil ist. Das wäre nicht nur für Menschen in Bachnähe sinnvoll, sondern auch für punktuelle Starkregenereignisse, wenn das Wasser über die Oberfläche, Wiesen und Feldern zu den Häusern läuft.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.