"teatro" findet statt

Nach der Ankündigung des Lockdowns wurde die Premiere der traditionellen teatro-„Weihnachtsgeschichte“ in der Mödlinger Stadtgalerie spontan von 11. auf Mittwoch, 15. Dezember verlegt. Die Termine halten nun nach der Entscheidung der Regierung, auch den Kulturbetrieb ab Montag unter 2-G-Bedingungen zu öffnen: "Wir spielen", jubelt Intendant Norberto Bertassi. Fans der "Weihnachtsgeschichte" müssen allerdings schnell sein: "Wir sind fast ausverkauft."

Am Wochenende wird also noch intensiv geprobt. "2-G-plus-Regel, mit Masken – das volle Programm. Sicherer geht es nicht mehr“, betonte Bertassi. Am Dienstag steht die Generalprobe am Programm, am Mittwoch die Premiere.

Am Montagabend (Redaktionsschluss der Print-Ausgabe) hatte Bertassi noch eine Alternative parat: Hätten die Theaterstätten erneut nicht öffnen dürfen, „verschieben wir auf Jänner. Dann allerdings werden wir zwei Vorstellungen im Dezember spielen. Ohne Publikum, dafür aber im Livestream“.