BREITENFURT Auch im Vorjahr sorgten die „First Responder“ der Rot Kreuz-Bezirksstelle Brunn am Gebirge (zuständig auch für die Rettungsstellen in Vösendorf und Breitenfurt) besonders in den Wienerwald-Gemeinden für eine signifikante Verkürzung der Eintreffzeiten. 282 Mal rückten „First Responder“ aus, 240 davon in der Region Wienerwald.

Die ausgebildeten Sanitäterinnen und Sanitäter werden über die Rettungsleitstelle zusätzlich zum regulären Einsatzfahrzeug alarmiert. Wenn in ihrer Ortschaft oder der näheren Umgebung ein Notruf eingeht, fahren sie meist von zu Hause mit dem Privatfahrzeug zum Einsatzort.

Mit Notfallrucksack ausgerüstet und bestens ausgebildet leisten die freiwilligen Helferinnen und Helfer die Zeit bis zum Eintreffen des Einsatzfahrzeuges gezielt Erste Hilfe.

Dank der großzügigen Unterstützung durch mehrere Gemeinden, andere Institutionen und dem Reinerlös des Rot Kreuz-Punschabends sind die insgesamt 25 „First Responder“ der Bezirksstelle Brunn am Gebirge gut ausgerüstet und rund um die Uhr einsatzbereit.

Klara Heiplik, Dienststellenleiter-Stellvertreterin in Breitenfurt fährt „seit fast zwei Jahren als First Responder zu Einsätzen; jeder ist mit ein wenig Aufregung und Ungewissheit verbunden. Man ist oft, gefühlt, recht lange alleine vor Ort und muss sich sowohl um Patienten, Angehörige oder sonstige Umstände kümmern. Dennoch mach’ ich es sehr gerne. Einerseits ist man oft entscheidende Minuten vor dem Rettungsauto vor Ort und kann notwendige Schritte durchführen, andererseits ist man auch noch Unterstützung, wenn die Rettungsmannschaft eingetroffen ist. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Patienten und Angehörigen sich oft im Nachhinein noch einmal bei uns bedanken.“