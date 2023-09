Vösendorf ist Blackout-zertifiziert - als erste Gemeinde Österreichs

Ein Zertifikat bestätigt: Vösendorf ist Österreichs erste Gemeinde, die alle Vorgaben der Sicherheitsfachakademie (SFA) mit Sitz in Wien erfüllt und damit bestens vorbereitet auf ein mögliches Blackout-Szenario ist. Bei der Zertifikatsverleihung am Freitagvormittag betonte Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP: „Wir haben das Thema Blackoutvorsorge in Vösendorf zur Chefsache erklärt. Blackout ist für viele Menschen immer noch ein abstrakter Begriff. Als Gemeindeführung stehen wir in der Pflicht, angemessene Vorbereitungen für den Ernstfall zutreffen, damit unsere Bevölkerung beruhigt sein kann.“

Vorarbeiten haben sich ausgezahlt

Das wichtigste im Fall des Falles ist, dass die Frischwasserversorgung, die Abwasserentsorgung sowie die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, der Müllabfuhr - Vösendorf verfügt über eine eigene Müllabfuhr - sowie der Polizei aufrecht erhalten bleibt. Dafür braucht es nicht nur einen Einsatzplan für all diese Bereiche und darüber hinaus, sondern dass mit der geeigneten Kommunikationsform alle Stäbe miteinader verbunden bleiben und die Bevölkerung entsprechend informiert wird. Eng mit Koza zusammen an diesem Thema hat Amtsdirektorin Astrid Plank gearbeitet. „Wir sind das Thema Blackout mit viel Demut angegangen, haben uns aber auch schon in der Vergangenheit damit auseinandergesetzt. Wir haben alle Zertifizierungsbereiche akribisch abgearbeitet, alle Voraussetzungen erfüllt, weil alle mit angepackt und zusammengearbeitet haben“, erläutert Plank.

Gemeinde als erster Ansprechpartner in Notsituation

Die Sicherheitsfachakademie verfügt aufgrund ihrer personellen Zusammensetzung über die notwendige Expertise, um alle Kriterien zu definieren, die im Blackoutfall erfüllt sein müssen. Geschäftsführer Rudolf Novotny lobte den Mut von Vösendorf, hier österreichweit voranzugehen und als erste Gemeinde des Landes diesen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen. Aufgrund der Vorarbeit hat es die Gemeinde Vösendorf geschafft, den Prozess in zwei Monaten abzuschließen. „Ich gratuliere der Marktgemeinde Vösendorf als erste das Rennen gemacht zu haben“, sagte Novotny. Es ist schön, dass es Gemeinden wie Vösendorf gibt, die so einen Prozess in Angriff nehmen und diesen erfolgreich bis zum Ende bringen.“ Der ehemalige Polizist und Sicherheitsexperte Martin Hollunder-Hollunder hat an der Blackout-Zertifizierung mitgearbeitet und weiß: „Was man nicht vergessen darf ist, dass im Blackoutfall auch der Menschenrechtsschutz gefragt ist. Geraten solche Situationen außer Kontrolle, besteht die Gefahr, dass es zu Tumulten kommt, die auch Menschenleben gefährden.“

So bezog Vösendorf im Zertifizierungsprozess Institutionen wie alle Kinderbetreuungseinrichtungen, Hort und Volksschule mit ein. Die einzelnen Blaulichtorganisationen erprobten ihre Kommunikation über Funk, ein eigener Radiosender wurde für die Kommunikation mit der Bevölkerung ins Leben gerufen. Über viele Details darf die Gemeinde keine Auskunft geben - „sonst würde der Plan im Ernstfall nicht funktionieren“, erklärte Plank. Eng mit der politischen Gemeinde hat auch die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf mit Kommandant Amang Hajo gearbeitet und die Polizeiinspektion Vösendorf mit Chefinspektor Thomas Pölzl.