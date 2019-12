T aktverdichtung. Derzeit endet der 7,5-Minuten-Takt der Badner Bahn in Wiener Neudorf. Im Abschnitt bis Baden ist die Intervallverdichtung noch ein Wunschtraum. Zu oft quert die Badner Bahn die Bundesstraße 17 – ein Verkehrschaos wäre die Folge. ÖVP-Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner deponierte bereits sein Nein: „Wir lassen Mödling nicht vom hochrangigen Straßennetz abschneiden.“ Ein deutliches Statement kommt auch von SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Hannes Weninger: „Über- und Unterführungen entlang der Triesterstraße sind eine längst überfällige Voraussetzung für die Taktverdichtung.“

Die Forderung nach einem Masterplan für die kreuzungsfreie Führung der Badner Bahn sei in der Region unumstritten. Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, hört die kritischen Stimmen gerne. Sein Untertunnelungs-Projekt der B17 auf Wr. Neudorfer Gemeindegebiet könnte dadurch an Wertigkeit gewinnen. Die Pläne liegen am Tisch, jetzt gehe es um die Finanzierung. 2020 muss geklärt werden, wie man das Projekt gemeinsam mit dem Land finanziell stemmen könnte. Es geht um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

F lexi-Wohnen. Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, und Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster haben kurz vor dem Jahreswechsel das Konzept „Flexi-Wohnen“ präsentiert. Ziel: Neben dem „Jungen Wohnen“ mit 60 Wohnungen in der Babenbergergasse soll es damit weitere altersgerechte, leistbare und platzeffiziente Wohnmöglichkeiten für 16- bis 30-Jährige in Perchtoldsdorf geben. Beim „Flexi-Wohnen“ handelt es sich um ein vom Land Niederösterreich gefördertes Wohngemeinschafts-Modell. 2020 will Schuster dafür einen geeigneten Standort im Zentrum Perchtoldsdorfs finden. „Gute Initiative, wenn es gelingt, die Mieten gering zu halten“, meinen 23,2 Prozent der Teilnehmer der Online-Umfrage auf nön.at. 55,4 Prozent sehen im „Flexi-Wohnen“ ein ÖVP-Wahlzuckerl: das Projekt werde sich mangels geeigneten Standort nicht umsetzen lassen.

E rholungsparks geplant. In Brunn am Gebirge sind zwei Freizeitparks in Planung. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, präzisiert im NÖN-Gespräch: „Ein Park wird als Erholungsgebiet dienen und einer der Ertüchtigung. Der Erholungspark entsteht bei der ehemaligen Trabrennbahn, hinter dem Tennisplatz der Park mit Turngeräten. Die Freizeitparks sollen mittels Bürgerbeteiligung realisiert werden. In welcher Form ist noch offen. Wir hoffen, dass wir die Pläne heuer umsetzen können.“

I nfrastruktur ausbauen. Auf Breitenfurt warten die zweiten Bauabschnitte des Kindergarten- und des „Junges Wohnen“-Projekts. Den neuen Kindergarten können die ersten Kinder bereits nach den Ferien besuchen. Laut Bürgermeister Wolfgang Schredl, ÖVP, kommt es bei den Wohnungen bereits im Mai zu den ersten Schlüsselübergaben. „Zusätzlich stehen das Hochwasserprojekt und die Kreuzungsaufdoppelung im Bereich der Apotheke an. Mein größtes Anliegen ist aber die Aktualisierung der Blackout-Sicherung.“

T urnsaal aufpeppen. Auch in Kaltenleutgeben ist ein Hochwasserschutzprojekt offen. Bei der Kleingartenanlage konnte der notwendige Grund dafür erworben werden. Zusätzlich muss der Turnsaal der Volksschule modernisiert und erweitert werden. Auch der Eingangsbereich der Schule und die Sanitäranlagen brauchen eine Generalsanierung.

F ülle an Aufgaben. In Vösendorf steht 2020 einiges auf der kommunalen To-do-Liste, wie Bürgermeisterin Andrea Stipkovits, SPÖ, anmerkte: Fertigstellung der „Kantine Seebad“ und des Sportzentrums, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu allen Gemeinden im Bezirk zu einem einheitlichen Tarif, die Renovierung Tennisplätze und die Erweiterung der Kläranlage.

Der teatro-Spielplan. Das Team rund um Intendant und teatro-Gründer Norberto Bertassi nimmt sich in der 10. Saison in Mödling „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain als Vorlage. Autor Norbert Holoubek schreibt bereits eifrig an „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“, Bertassi und der musikalische Leiter Walter Lochmann starten zu Jahresbeginn mit dem Komponieren der Songs. Uraufführung des Musicals über Abenteuer und Freundschaft“ ist am 22. Juli im Stadttheater Mödling. Vorstellungen gibt’s bis 9. August.

L ärmschutz erneuert. Es geht los. Die ASFINAG erneuert die Lärmschutzwand entlang der A2 im Bereich Wiener Neudorf; sie wird von 8 auf 13 Meter aufgestockt. Die Gemeinde beteiligt sich mit 5 Prozent an den Gesamtkosten, was immer noch einen 6-stelligen Eurobetrag ausmacht.