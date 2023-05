Gerhard Seban ist neuer SPÖ-Parteivorsitzender in Hennersdorf

Einstimmig wählten die Mitglieder der SPÖ Hennersdorf in der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand, mit Gerhard Seban als Ortsparteivorsitzenden.

Er ist sehr zuversichtlich: „Wir wagen jetzt einen Neustart und werden Vollgas geben. Denn von einer starken und präsenten SPÖ-Organisation profitieren Hennersdorf und die Menschen hier enorm und genau das ist unser Ziel.“ Er lädt alle Hennersdorferinnen und Hennersdorfer dazu ein, sich an dem Prozess zu beteiligen.

Seban war bereits von 2015 bis 2020 Ortsparteivorsitzender.

Zur Neuwahl war es gekommen, weil die SPÖ -Ortsgruppe nach internen Beratungen zum Schluss gekommen ist, dass sie sich breiter aufstellen möchte. Da Gerhard Seban selbst nicht Mitglied des Gemeinderates ist, liegt sein Fokus auf der Organisationsarbeit der SPÖ Hennersdorf: „Die Präsenz und vor allem den persönlichen Kontakt zu den Menschen in Hennersdorf intensiv zu stärken, ist mein Hauptaugenmerk.“

Dafür werde die SPÖ tolle Veranstaltungen organisieren, die Menschen aktiv einladen, an der politischen Arbeit teilzuhaben und ständig den persönlichen Kontakt zur Bevölkerung suchen. Seban wird diese Aufgaben laufend koordinieren, parallel zur politischen Arbeit, in der die SPÖ die wichtigsten Themen, wie die Mietpreisbremse behandelt. Di Giorgio wird dabei weiterhin als Stellvertretende Vorsitzende der Ortspartei aktiv sein und stärkeren Fokus auf ihre Tätigkeit im Gemeinderat legen. „Ich bedanke mich für die Unterstützung aller Mitglieder in meiner Rolle als Vorsitzende der letzten drei Jahre“, erklärt Di Giorgio abschließend.

