Klaus M. Pollheimer bleibt Obmann des Schöffel-Haus-Vereines Mödling

Seit 47 Jahren ist das Josef-Schöffel-Haus in der Mannagettagasse 23 Fixpunkt im sozialen und kulturellen Leben der Schöffelstadt. In der Generalversammlung am Samstag wurde der Vorstand für die kommenden beiden Jahre gewählt. Einige Funktionen wurden dabei neu besetzt, wodurch das Leitungsteam deutlich verjüngt wurde.

Bestätigt wurden unter anderem Klaus M. Pollheimer als Obmann, seit 1976 im Verein tätig, Sonja Zimov als Stellvertreterin, Andreas Holzmann als Kassier und Georg Mayer als Kassier-Stellvertreter. Neu in den Vorstand gewählt wurden Dragan Proksch als Obmann-Stellvertreter, Paul Dzino als Schriftführer und Claudia Schwarz als Schriftführer-Stellvertreterin. Zum bewährten Team der Beisitzer gehören unter anderem Silvia Drechsler, Helene Bernold (Verwalterin), Maria Weiß, Alfred Haiszan, Gerhard Staar und Hagen Wetzel. Ehrenobmann, Alt-Bürgermeister Werner Burg (89) organisiert weiterhin die beliebten Schöffelstadt-Nachmittage, meist Autobusfahrten zu besonders ausgewählten Zielen oder auch gemütliche Nachmittage im Schöffel-Haus.

Pollheimer bilanzierte durchaus positiv und wies darauf hin, dass „die sehr gut ausgestatteten Räumlichkeiten des Josef-Schöffel-Hauses nach den Corona-Einschränkungen nun wieder unkompliziert und kostengünstig für Familienfeiern, Informationsveranstaltungen und Kurse zur Verfügung stehen“.

schoeffelhaus.at