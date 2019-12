Die Vösendorfer Grünen haben die Verkehrssituation im Ort analysiert und ihre Schlüsse daraus gezogen.

Neben den großen Intervallen bei einzelnen Bus- und Bahnverbindungen beklagen die Grünen die isolierte Betrachtung des öffentlichen Nahverkehrs nur auf die eigene Gemeinde bezogen.

„Niederösterreich und Wien müssen stärker zusammenarbeiten“

Ortsgruppensprecherin Alexandra Wolfschüz betont: „Wir Grünen Vösendorf haben uns lange mit dem Thema beschäftigt und analysiert, was die Menschen brauchen. Der öffentliche Verkehr darf nicht individuell betrachtet werden, sondern als zusammenhängendes System, das auch vor Ländergrenzen nicht Halt macht. Niederösterreich und Wien müssen stärker zusammenarbeiten und die Politik auf Gemeinde- und Landesebene ist gefordert, nun endlich Investitionen zu tätigen. Das Land Niederösterreich muss finanzielle Verantwortung übernehmen und die Kosten nicht ausschließlich auf die Gemeinden abwälzen. Denn der öffentliche Nahverkehr verbindet auch kleine, finanzschwache Gemeinden, die sich große Investitionen nicht leisten können.“

Die Grünen haben auf Bezirksebene und gemeinsam mit Wien-Liesing eine Onlinepetition gestartet, in der sie die Anbindung an die Kernzone 100 für den gesamten Ort, den Ausbau der Intervalle und des öffentlichen Verkehrsangebotes zu Randzeiten, bessere Verbindungen zur U6, U1 und zur Pottendorfer Linie, bessere Verbindungen in die Bezirkshauptstadt Mödling sowie das 365 Euro Ticket für ganz Niederösterreich fordern.

Dem stimmt auch Vösendorfs Bürgermeisterin Andrea Stipkovits (SPÖ) zu, denn „stark steigende Verkehrszuwachsraten in der Region erfordern den weiteren Ausbau des Radwegenetzes, der Infrastruktur und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Vösendorf ist es mir ein besonderes Anliegen, dass der Bevölkerung ein öffentliches Verkehrsnetz zur Verfügung steht, das verlässlich und engmaschig ist. Trotz zahlreicher Verhandlungen in den letzten Jahren ist dies noch nicht zu meiner vollen Zufriedenheit gelungen – vor allem die Verbindungen nach Mödling und zur U6 sollte weiter optimiert werden.“