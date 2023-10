„Gwandlaus.at“: Gestrickte Wärme aus Mödling für die Obdachlosen

Da ist es gut, wenn schon hunderte gestrickte Teile verteilt werden: Hauben, Stirnbänder, Schals, Decken, Handschuhe und Socken haben die vielen ehrenamtlichen Strickomas und Strickerinnen über das ganze Jahr hindurch aus Wollresten gefertigt. Schon das achte Jahr erfreut sich die karitative Initiative von „Gwandlaus.at“ großer Beliebtheit - und das bei allen Beteiligten: Menschen, die Wollreste loswerden wollen, Strickomas und Strickerinnen, die die Knäuel dringend benötigen und die Obdachlosen, die handgearbeitete Wärmespender erhalten. Das alles funktioniert ohne einen einzigen Euro.

Und das ist genau das, was Initiatorin Monika Hodek so wichtig ist: „Ich möchte unserer Gesellschaft zeigen, dass es auch ohne Geld geht - und man damit so wichtige soziale Beiträge leisten kann. Einzig mit Zeit, Engagement und Freude funktioniert dieses Projekt.“ Mehr als 500 handgemachte Teile konnten an die GRUFT der Caritas Wien und DAS STERN des Wiener Roten Kreuzes übergeben werden: „Ich möchte mich bei allen Strickomas und Strickerinnen bedanken, die einen so großartigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet haben“, zog Hodek den Hut: „Ich wünsche mir, dass dieses Projekt nie endet und aufmerksam macht, dass Geld nicht alles ist.“

Wollreste werden jederzeit gerne entgegengenommen, auch Strickomas und Stricker sind immer herzlich willkommen.

www.gwandlaus.at