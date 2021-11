60 Jahre Fernwärme Mödling gefeiert

Das Fernheizkraftwerk wurde nach 14 Monaten Bauzeit – damals noch von NIOGAS errichtet – als erst dritte derartige Anlage in NÖ in Betrieb genommen werden. In der Gründungsphase wurden überwiegend Großkunden wie die Bezirkshauptmannschaft Mödling oder die Städtische Gärtnerei angeschlossen. In den nächsten Jahren folgten unter anderem das Krankenhaus Mödling oder auch die Südstadt mit rund 2.000 Wohnungen.

In den darauffolgenden Jahren folgten die Errichtung eines vollautomatischen Kessels für den Spitzenausgleich, die Versorgung sämtlicher Mödlinger Schulen und die Umstellung der Wärmeerzeugung von Öl aus Erdgas. Durch die steigende Nachfrage nach Fernwärme kam es zwischen 1987 und 1995 zu einem Zuwachs von rund 1.000 neu versorgten Wohnungen und weiteren Verdichtungsaktionen. 2001 folgte die Errichtung des Fernheizwerks Wr. Neudorf Palmers.

2006 wurden die Wichen Richtung Energiezukunft gestellt. Das Biomasseheizkraftwerk ersetzte das alte Fernheizwerk und versorgt etwa 10.000 Haushalte mit Naturwärme und Naturstrom. Zusätzlich liefert die Anlage nachhaltige Naturkälte für das Landesklinikum Mödling.

EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz betonte: „Mödling und das gesamte Naturwärmenetz Thermenregion zeigen, wie moderne, nachhaltige Energieversorgung aussehen kann. Damit schützen wir das Klima und stärken die regionale Wertschöpfung. Die stark steigende Nachfrage ist für uns Ansporn, dieses Erfolgsmodell weiter auszubauen.“

Für Alfred Freunschlag, Geschäftsführer der EVN Wärme, und selbst Mödlinger, zeigt sich "die zentrale Rolle, die Biomasse in einer modernen Energieversorgung einnehmen kann: Wir erzeugen hier Naturwärme, Ökostrom und Naturkälte aus regionaler Biomasse. Und das mitten in der Stadt und für die Stadt.“

Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ist stolz auf „die kluge Entscheidung, die Wärmeversorgung auf nachhaltige Beine zu stellen". Und das nicht erst seit der aktuellen Diskussion um Klimawandel und Emissionen.