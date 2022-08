Armin Lahner ist Kommandant der FF Münchendorf

Werbung

Das Feuerwehrkommando musste neu gewählt werden, da der bisher amtierende Feuerwehrkommandant Bernhard Feichtinger aus persönlichen Gründen im Juni seine Funktion überraschend zurückgelegt hat – die NÖN berichtete.

Als Kandidat stellte sich Feichtingers bisheriger Stellvertreter Armin Lahner zur Verfügung.

Deshalb war es auch notwendig, einen neuen Stellvertreter zu wählen. Bei der Kommandantenwahl waren 48 Kameraden stimmberechtigt – ein Kamerad kam später – bei der Wahl des Stellvertreters 49. 46 der wahlberechtigten Mitglieder stimmten für Lahner, zwei Stimmen waren ungültig. Lahner nahm die Wahl dankend an, dann folgte die Wahl seines Stellvertreters. Auch hier gab es mit Reinhard Hornig nur einen Wahlvorschlag. Mit 48 Stimmen wurde dieser zum Stellvertreter gekürt, eine Stimme war ungültig.

Lahner erklärte im NÖN-Gespräch: „Ich freu mich auf die gemeinsame Zeit im Kommando der FF Münchendorf mit meinem Stellvertreter Reinhard Hornig, der einen hohen Grad an Erfahrung und Professionalität mitbringt. Mit unserem Leiter des Verwaltungsdienstes Wolfgang Steiner haben wir jemanden an unserer Seite, der die Finanzen perfekt im Griff hat und natürlich Robert Rainer, der stellvertretende Leiter des Verwaltungsdienstes, der mich in allen Angelegenheiten großartig unterstützt.“

Ein großes Dankeschön sprach Lahner auch Feichtinger aus, der bei der Wahl ebenfalls anwesend war.

