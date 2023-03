Wechsel an der Spitze der FF Mödling

Peter Lichtenöcker widmet sich nunmehr als Referatsleiter der Stadtgemeinde Mödling intensiv um Zivil- & Katastrophenschutz, weshalb ein Nachfolger als Feuerwehrkommandant gesucht werden musste. Am Freitagabend fanden die Wahlen unter der Leitung von Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, statt.

Nachdem sich Werner Hauser, bislang Erster Stellvertreter, als einziger Kandidat um die Funktion bewarb, galt es, auch einen neuen Stellvertreter zu küren. Die Feuerwehrmitglieder entschieden sich für Peter Kolar, Manfred Haslinger war als weiterer Kandidat ins Rennen gegangen. Der Zweite Kommandant-Stellvertreter Thomas Stöhr behält seine Funktion.

Werner Hauser studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Wiener Neustadt und ist derzeit leitender Angestellter in der Privatwirtschaft. Er begann seine Feuerwehrlaufbahn in der Feuerwehrjugend und ist nun bereits seit 40 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mödling. Dabei kann er auf 30 Jahre Erfahrung als Führungskraft, davon 12 Jahre im Feuerwehrkommando. In den letzten sieben Jahren war Werner Hauser außerdem Abschnittsfeuerwehrkommandant Stellvertreter und war in der Vergangenheit Mitglied in mehreren Arbeitsgruppen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

Peter Kolar absolvierte die Lehre zum Baumaschinentechniker und legte die Meisterprüfung Kfz-Technik ab. Derzeit ist er als Angestellter bei der Stadtgemeinde Mödling tätig und unter anderem Sicherheitsfachkraft. Kolar ist seit 19 Jahren Mitglied der Feuerwehr Mödling, davon 11 Jahre als Führungskraft. In der vergangenen Periode fungierte Peter Kolar als Fahrmeister und zuletzt auch als Zugskommandant. In dieser Zeit sammelte er wertvolle Erfahrung als Einsatzleiter.

Hofübergabe in der FF Mödling: Peter Lichtenöcker (r.) und Werner Hauser. Foto: FF Mödling/Fastner, FF Mödling/Fastner

