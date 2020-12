In 25 Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Mödling werden im Jänner die Kommandanten und Stellvertreter gewählt: „Die Wahlen werden etwas anders ablaufen als wir es bis jetzt gewohnt sind. Es musste Corona-bedingt auch das Feuerwehrgesetz überarbeitet und angepasst werden“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Richard Feischl. „Es gibt diesmal zwei Varianten, wie die Wahlen durchgeführt werden können. Verfügen die Feuerwehren über genügend Platz, kann eine Wahlversammlung stattfinden.“ Ist nicht genügend Platz gegeben, so findet die Wahl „im Stil einer Gemeinderatswahl statt. Das bedeutet, die Mitglieder kommen, geben ihre Stimme ab und gehen wieder“.

Auch Schutzmaßnahmen wurden schon getroffen, denn „jede Feuerwehr wurde mit genügend Masken ausgestattet. Sollten also Mitglieder ohne Maske zur Wahl erscheinen, können wir sie mit einer versorgen.“

Richard Feischl dankt auch als Bezirksfeuerwehrkommandant ab. Matthias Fischer

Für Feischl, seit 2011 nicht nur Bezirksfeuerwehrchef, sondern auch Kommandant in Gumpoldskirchen, wird in seiner Gemeinde nicht mehr antreten. „Es ist Zeit, dass jemand anderer diese Position übernimmt“, meint der 61-Jährige.

Damit ist auch die Ära als Bezirksfeuerwehrkommandant zu Ende. Feischls Nachfolger wird am 14. März beim Bezirksfeuerwehrtag in Biedermannsdorf gekürt werden. „Es gibt schon Kandidaten“, sagt Feischl im NÖN-Gespräch, die Namen wolle er aber noch nicht preisgeben. Über das Personelle werde in einer eigenen Sitzung vor dem März-Termin diskutiert.

Mehr über die Situation bei den lokalen Freiwilligen Feuerwehrengibt’s auf den Seiten 6 und 7.