Start in die heiße Wahlkampf-Phase im Bezirk Mödling

Bei den Spitzenkandidaten setzen die Fraktionen auf Bewährtes. ÖVP-Bezirksparteivorsitzender Martin Schuster (55) gehört bereits seit 2008 dem Landtag an. Seine Bilanz der vergangenen fünf Jahre fällt positiv aus:

ÖVP: „Allen Krisen zum Trotz ist viel gelungen“

„Allen Krisen zum Trotz ist viel gelungen, ich denke da nur an die Umsetzung des Anrufsammeltaxis, den Zubau des Gymnasiums Keimgasse bis zum Beitritt aller Gemeinden zu ,Natur im Garten’. All diese Projekte wären ohne Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich nicht möglich gewesen. Man hat in St. Pölten immer ein offenes Ohr für die Anliegen aus der Region.“

Schuster setzt im Wahlkampf auf „drei Überschriften: Mobilität, Naturschutz und Lebensqualität“. Lärmschutz A21, viergleisiges Südbahn-Projekt, Ausbau des Kindergarten- und Pflegeangebots. Schusters Ziel: „Es wäre schön, wenn wir die zwei Mandate im Bezirk Mödling halten könnten.“

Marlene Zeidler-Beck (35), ÖVP, Nummer 2 der Bezirksliste, war bis Dezember 2021 vom NÖ-Landtag entsandtes Mitglied des Bundesrates, danach wechselte sie in den Landtag.

Martin Schuster gehört seit 15 Jahren dem Landtag an, er geht erneut als Spitzenkandidat ins Rennen. Foto: Schuster

SPÖ hofft auf ein Direktmandat

Polit-Routine hat einen Namen: Hannes Weninger (61). Der SPÖ-Bezirksparteivorsitzende war von 1997 bis 2008 Landtagsabgeordneter, danach Mitglied im Hohen Haus, seit 2018 gehört er wieder dem Landtag an. Der aktuelle Slogan lautet: „So sind wir“. Weninger präzisiert: „Nicht alles, was in St. Pölten für Niederösterreich auf den Weg gebracht wird, passt auch für unseren Bezirk. Leistbares Wohnen, Kinderbetreuung sowie Gesundheit und Pflege sind Hauptanliegen, nicht Abwanderung, Landärzte oder Güterwege.“

Als Wahlziel erwarten sich Weninger & Co „deutliche Zugewinne und dadurch ein Direktmandat“ im Landtag. „Bei drei möglichen Kreuzerln am Stimmzettel sollte auch jeweils zumindest eines für mich oder die örtlichen SPÖ-Kandidaten drinnen sein“, setzt Weninger auf seine Bekanntheit und politische Erfahrung.

Los geht’s: SPÖ-Spitzenkandidat Hannes Weninger rückt aus, um seine Plakate zu platzieren. Foto: SPÖ

FPÖ: Gebührenstopp, Offensive für Kassenärtze

FPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christoph Luisser, Biedermannsdorf, hat als Spitzenkandidat „das konkrete Ziel, aus dem großen Bezirk Mödling mit seinen 120.000 Einwohnern mit vielen Stimmen einen substanziellen Beitrag dazu zu leisten, dass die ungesunde Absolute der ÖVP im Land NÖ gebrochen wird“.

Spitzenkandidat Christoph Luisser (l.) und Wahlkampfleiter Peter Frank sind ab sofort mit dem „Udo Landbauer“-gebrandeten Bus unterwegs. Foto: FPÖ

Lokale Schwerpunktthemen gebe es zur Genüge, meint Luisser: „Wir stehen für einen sofortigen Gebührenstopp und fordern auch die dringende Wiederherstellung der medizinischen Notfallinfrastruktur.“ Er orte „grobe Mängel in der medizinischen Versorgung, in manchen Fachbereichen gibt es kaum mehr Kassenärzte“. Die FPÖ trete für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs über den ganzen Bezirk statt einer Konzentration auf die höchstbelasteten Zonen ein. „Vor allem die Ertüchtigung der Aspang-Bahn statt des irrwitzigen Südbahn-Milliardenprojekts mit massiver Belastung für die Anrainer in Perchtoldsdorf, Brunn, Maria Enzersdorf und Mödling.“ Sogar die Reaktivierung der Kaltenleutgebener Bahn steht auf der To-do-Liste der FPÖ.

Aktuell hält die FPÖ sieben Mandate, Luisser nimmt auf der Landesliste Platz 9 ein; die Chancen auf den Einzug in den Landtag stehen für den Biedermannsdorfer nicht schlecht.

